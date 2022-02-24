Son dakika 3. sayfa: FETÖ şüphelisi jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: FETÖ şüphelisi jandarmaya yakalandı

24.02.2022 11:19
Son dakika 3. sayfa: FETÖ şüphelisi jandarmaya yakalandı

Son dakika habere göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan eski askeri personel yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan eski askeri personel yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri yakalanması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranması bulunan eski askeri personel A.G. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan Ö.T. ve Y.A. yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - MANİSA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: FETÖ şüphelisi jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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