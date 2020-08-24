Son dakika 3. sayfa: Filipinler'de çifte patlama: 11 ölü, 44 yaralı - Son Dakika

Filipinler'de meydana gelen çifte patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.

Filipinler'in güneyinde çifte patlama meydana geldi. İlk patlama gece saatlerinde, ikinci patlama da yaklaşık bir saat sonra meydana gelirken, ilk patlamanın askeri araçlara yakın bir bölgede yaşandığı öğrenildi. İki farklı noktada meydana gelen çifte patlamada 6'sı asker 11 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. İkinci patlamanın yaşandığı Jolo adasının Ebu Seyyaf adlı terör örgütünün faaliyet alanı olduğu ifade edildi.

El yapımı bomba yüklü motosikletin patlatılması ile gerçekleştirilen ilk saldırıda 17 kişi yaralandı. - MANILA