Son dakika 3. sayfa: Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

07.10.2022 10:58

Son dakika haberlerine göre Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" başlığıyla yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi Malatya haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Malatya haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA

Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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