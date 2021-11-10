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Son dakika haberi... Fransa'da 2015 terör saldırıları davasında Hollande ifade verdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Fransa'da 2015 terör saldırıları davasında Hollande ifade verdi

10.11.2021 23:27
Son dakika haberi... Fransa'da 2015 terör saldırıları davasında Hollande ifade verdi

Son dakika haber: Fransa'da Kasım 2015 başkent Paris'teki saldırılarla ilgili davada ifade veren dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande, "Operasyonların hazırlandığını biliyorduk ama nereye ve nasıl saldıracaklarını bilmiyorduk" dedi.

Fransa'da Kasım 2015 başkent Paris'teki saldırılarla ilgili davada ifade veren dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande, "Operasyonların hazırlandığını biliyorduk ama nereye ve nasıl saldıracaklarını bilmiyorduk" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili tarihi davada dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande yaklaşık 4 saat boyunca ifade verdi. İçişleri Bakanlığının kriz birimine katıldığı ve Bakanlar Kurulunu olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeye çağırdığı saldırı gecesini ayrıntılarıyla anlatan Hollande, 2009'da Bataclan'da Yahudi karşıtı bir tehdidin olduğunu ancak takip edilmediğini belirterek, o dönem Cumhurbaşkanı olmadığını vurguladı.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"

Hollande, "Terör saldırısı olduğunda mutlaka başarısızlık olmuştur. Ancak Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü ve İç Güvenlik Genel Müdürlüğü servisleri ellerinden geleni yaptılar. Bunları önlemek için elimizden gelen her şeyi yaptık" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONLARIN HAZIRLANDIĞINI BİLİYORDUK"

Güvenlik servislerinin hedef olabilecek yerler hakkında bilgisi olmadığını kaydeden Hollande, "13 Kasım saldırılarını önlemede belirleyici olacak bilgilere sahip değildik. 14 Kasım'da olabileceğimiz gibi 12 Kasım'da da her gün tehdit altındaydık, operasyonların hazırlandığını biliyorduk. Ama nereye ve nasıl saldıracaklarını bilmiyorduk" dedi.

"DEAŞ'IN EN BÜYÜK KURBANLARI MÜSLÜMANLAR"

Terör örgütü DEAŞ'ın en büyük kurbanlarının Müslümanlar olduğunu kaydeden Hollande, "Teröristlerin amacı ülkemizi istikrarsızlaştırmak ve bölmekti. Bu dönemde en çok gurur duyduğum şey, Fransızların bölünmemiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"FRANSA, IRAK'TA SİVİLLERİ VURMADI"

Saldırıları tetikleyenin teröristlerin iddia ettiği gibi Irak'a yapılan Fransız müdahalesi olmadığına inandığını kaydeden Hollande, "Saldırıların Irak ve Suriye'de olduğumuz için olacağını iddia etmek yanlış. Gerçekte bu grup bize Fransa olduğumuz için saldırmak istiyor" ifadelerini kullandı. Hollande, Fransa'nın Irak'ta sivil nüfusu vurmadığı konusunda ısrar ederek sadece eğitim kamplarını hedef alındığını belirtti.

Saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam, saldırıları Fransa'nın DEAŞ'e yönelik askeri müdahalesini gerekçe göstermişti. Abdeslam "François Hollande DEAŞ'ı saldırma kararı aldığında, kararının riskler içerdiğini biliyordu" demişti.

DAVA 9 AY SÜRECEK

Bin 800 davacı, 330 avukat, 141 medya kuruluşunun katılımıyla başlayan tarihi davanın 9 ay sürmesi bekleniyor. Davada 11'i tutuklu, 3'ü serbest, 6'sı gıyaben toplam 20 kişi yargılanacak. Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ederken, tüm gözler bu davanın en ünlü zanlısı ve saldırıyı gerçekleştiren saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam'da olacak. Salah Abdeslam, Muhammed Abrini, Muhammed Amrı, Yassine Atar, Sofien Ayarı, Osama Krayem, Muhammed Bakkalı, Ali El Haddad Asufi, Adel Haddadı, Muhammed Usman, Farid Kharkhach tutuklu, adli kontrol altında olan Hamza Attou, Ali Oulkadı ve Abdullah Chouaa ise tutuksuz yargılanacak.

Sanık listesinde bulunan 6 kayıptan 5'i olan Ousama Atar, Fabien ve Jean-Michel Clain kardeşler, Omar Darif ve Obeida Aref Dibo'nun ise Irak ve Suriye'de olduğu tahmin ediliyor.

Sanıklardan Ahmed Dahmanı ise aldığı 10 yıl hapis cezasını Türkiye'de bir cezaevinde çekiyor. Antalya'da 16 Kasım 2015'te yakalanan Dahmanı'nın Paris saldırısından sadece birkaç saat sonra Antalya'ya gittiği belirlenmişti.

Öte yandan 13 Kasım 2015'teki terör saldırıları Fransa'nın en ölümcül saldırısı olarak tarihe geçti. Fransa Stadyumu, Bataclan Tiyatrosu ve çeşitli alanlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetmiş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı.

(Melike Yazır/İHA)

Son dakika haberi... Fransa'da 2015 terör saldırıları davasında Hollande ifade verdi

François Hollande, Fransa, Paris, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Fransa'da 2015 terör saldırıları davasında Hollande ifade verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Fransa'da 2015 terör saldırıları davasında Hollande ifade verdi - Son Dakika
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