Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 13 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında çeşitli zamanlarda meydana gelen ve kent güvenlik yönetim sistemi ile plaka tanıma sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar kameralara yansıdı. Meydana gelen kazalar sonucu, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha görülürken, kazalarda herhangi bir can kaybının olmaması ise yürekleri ferahlattı.

Emniyet 13 ayrı kaza görüntüsü yayınladı

Emniyet, kent merkezindeki Onat Kutlar, Emek, Şahintepe, İstiklal, Mücahitler, Belkız, Karacaahmet, Mevlana ve Gümüştekin Mahallesi ile Rasaf Yolu Kavşağı, Ünaldı PTT Kavşağı, Üniversite Bulvarı ve Akkent kavşağında meydana gelen 13 ayrı kazanın görüntüsünü paylaştı. - GAZİANTEP