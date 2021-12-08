Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'daki cinayete ilişkin gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'daki cinayete ilişkin gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da husumetlisinin zannettiği araca ateş ederek 21 yaşındaki Yunus Emre Duman'ı öldüren şüpheli ile beraberindeki 5 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesinde 5 Aralık günü saat 23.00'te yaşanan olayda, bir kişi husumetlisinin aracına benzettiği 21 yaşındaki Yunus Emre Duman'ın aracına ateş etmiş, Yunus Emre Duman vücuduna isabet eden iki adet kurşunla hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren 18 yaşından küçük E.S. ile birlikte olayla ilgileri bulunduğu belirlenen C.K., E.D., O.H., B.B., E.S. ve N.S. isimli beş şüpheli daha gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler gün içerisinde adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren E.S. ile birlikte olayla ilgisi bulunan 5 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.