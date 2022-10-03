Son dakika 3. sayfa: Gaziosmanpaşa'daki kazada 3 kişilik aile ölümden saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Gaziosmanpaşa'daki kazada 3 kişilik aile ölümden saniyelerle kurtuldu

03.10.2022 16:12
Son dakika 3. sayfa: Gaziosmanpaşa'daki kazada 3 kişilik aile ölümden saniyelerle kurtuldu

Son dakika haberlerine göre Gaziosmanpaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile çarptı.

Gaziosmanpaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki otomobil arkasındaki aracın üzerine çıkarken, kaza esnasında oradan geçen 3 kişilik aile kazadan saniyelerle kurtuldu. Yürekleri ağza getiren o feci kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Küçükköy Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 AU 5035 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil, arkasındaki park halinde duran diğer otomobilin üzerine çıktı. Kaza anında kaldırımda yürüyen 1'i çocuk olmak üzere 3 kişilik aile kazadan saniyeler ile kurtuldu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen feci kaza esnasında 3 kişilik ailenin ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde virajdan dönen aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarpıp, çarpmanın şiddeti ile arkasındaki aracın üzerine çıktığı, o esnada ise oradan geçmekte olan 3 kişilik aile kazada duydukları sesle arkaya baktıkları ve saniye farkı ile çocuklarını ileri doğru fırlatarak kazadan kurtulduğu görülüyor.

'Saniye farkı ile ölümden kurtuldular'

Kaza yapan arabanın iş yerine gireceğinden korkan esnaf Yunus Emre Çolak, "Kahvede müşterilere çay verirken, o sırada bir ses duyduk. Ondan sonra sesler büyüdü. O seslerin büyümesiyle baktık araba uçuyor. Kahveye girecek falan zannettik. Dışarı bir çıktık, araba arabaya girmiş. Arabanın üstüne çıkmış millet kaçıyor oradan ondan sonra herkes buraya yığıldı zaten. Hemen biz şoförü arabadan indirdik. Diğer müşterilerden dışarı çıktı. Adam, kadın ve bir de çocuk vardı. Saniyelik farkla, 1 saniye geriden gelselerdi. Çocuk gitmişti zaten, kadınla adam çocuğu tuttuğu gibi fırlattılar" dedi.

Kazada yaralanma ve can kaybı olmazken, kaza sonrası maddi hasarların oluştuğu araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Gaziosmanpaşa'daki kazada 3 kişilik aile ölümden saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

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