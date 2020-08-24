Son dakika 3. sayfa: Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bursa'da plastik ve kağıt atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görülürken, vatandaşlar sıçrama ihtimaline karşı araçlarını uzaklaştırmanın derdine düştü. Yangın Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu Veysel Karani Mahallesi 4.Veysel Sokak'daki bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, depodaki plastik ve kağıt atıklar bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yanıcı maddelerin tutuşmasıyla gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Bursa'nın bir çok yerinden görülen dumanlar, mahalle sakinlerini de korkuttu. Sokak ve çevredeki vatandaşlar, araçlarını kaçırmak için yoğun çaba sarf etti. Yangın Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kontrol altına alındı. Küçükbalıklı ve Gençosman'dan 7 araçla müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına tesise geri dönüşüm atığı getiren çekçekçiler de yardım ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma devam ediyor. - BURSA