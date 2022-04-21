Son dakika 3. sayfa: Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların 26'sı taburcu edildi - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncılara yönelik düzenlenen iftar yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 27 kişiden 26'sı taburcu edildi. Yapılan incelemede gıda zehirlenmesine neden olan yiyeceğin patates püresinin olduğu öğrenildi.

Safranbolu Belediyesi tarafından ilçede halk ekmeği büfesi kurulmasına yönelik istişareler yapılması için Sosyal Tesisler Restoranında fırıncılarla iftar programı düzenlendi. Fırıncıların yanı sıra vatandaşların da iftar yaptığı tesislerde CHP İlçe Başkanı Bahtiyar Yaşar ve eski Safranbolu TSO Meclis Başkanı Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu.

Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Medikar Hastanesine başvuran 27 kişiden 26'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken hamile olan bir bayan ise kontrol amaçlı servise yatırılarak tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme sürerken, zehirlenmenin iftarda en çok tüketilen patates püresinden kaynaklandığı öğrenildi. - KARABÜK