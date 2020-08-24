Son dakika 3. sayfa: Giresun'da yaşanan selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır için tören düzenlendi - Son Dakika

Giresun'da yaşanan selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır için tören düzenlendi

-Ordulu Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın emekliliğine 18 ay kaldığı ortaya çıktı

GİRESUN - Giresun ve ilçelerinde önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan içinde bulunduğu askeri aracın Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu sele kapılan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır için Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

İçinde bulunduğu askeri aracın Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu sele kapılan Uzman Çavuş erdem Çıtır'ın cansız bedeni dün akşam saatlerinde olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunmuştu. Çıtır için bugün Jandarma Bölge Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, şehidin babası Namık Çıtır ile yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Törende yapılan duaların ardından şehidin cenazesi helikopterle memleketi Ordu'nun Çamaş ilçesine gönderildi.

Selde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın emekliliğine 18 ay kaldığı öğrenildi.