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Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü, mahkemede ağladı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü, mahkemede ağladı

29.07.2021 21:47

Bir son dakika haberine göre Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü, mahkemede ağladı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, geçtiğimiz yıl gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Canan Çeviren'i tabancayla vurarak öldüren Ferhat İnne, mahkemede ağlayarak savunma yaptı.

Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü, mahkemede ağladı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, geçtiğimiz yıl gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Canan Çeviren'i tabancayla vurarak öldüren Ferhat İnne, mahkemede ağlayarak savunma yaptı. Çok pişman olduğunu belirten İnne, "Bir hata yaptım, ölsün istemedim" dedi. Öldürülen kadının kız kardeşi Serpil Çınar ise "Bizim canımızı nasıl yaktıysa onun da canı yansın" diyerek, İnne'nin savunmasına tepki gösterdi.

Olay, 11 Aralık 2020 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Canan Çeviren'e ait emlak ofisinde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Ferhat İnne (45), aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen eşinden boşanmış 2 çocuk sahibi Canan Çeviren ile emlak ofisinde tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı silahla Canan Çeviren'i tek kurşunla göğsünden vuran Ferhat İnne, daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çeviren'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Ferhat İnne de polis karakoluna giderek teslim oldu.

Olayın ardından Ferhat İnne, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Manisa Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya öldürülen Canan Çeviren'in kardeşleri, yakınları ve avukatları katıldı. Sanık Ferhat İnne de tutuklu bulunduğu ceza evinden SEGBİS yöntemiyle bağlandı.

Tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan Ferhat İnne, yaptığı savunmada sık sık ağladı. Öldürme amacının olmadığını, olayı tasarlamadığını iddia eden İnne, evliliğinin bitme nedeni olarak Canan Çeviren'i gösterdi. Ferhat İnne, "Ben kesinlikle öldürme kastıyla ateş etmedim. Kendisiyle arkadaşıma ev bakarken tanıştık. Bundan sonra birkaç kez görüşmeye başladık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Ben sonra eşimi aldattığımdan dolayı pişman oldum. Sürekli bana eşinden boşan dedi. Eşimi ve çocuğumu sevdiğimi söyledim. İlişkimi bitirdim ama emlak ofisiyle ilgili bazı al sat işlerim vardı, o yüzden iş ilişkimiz sürdü. İlişkimizi karın, çocuğun öğrenirse falan diyordu. Eşim mesajları gördü, 20 yıllık evliliğim yıkıldı" dedi.

Ferhat İnne, karısı ile Canan Çeviren yüzünden boşandıklarını, karısının mesajları gördükten sonra boşanmak istediğini öne sürerek, "Sürekli bana karından mı korktun, ne oldu diyordu. Olaydan bir gece önce eşim boşanmak istediğini söyledi. Olay günü emlak ofisine gittim, neden yuvamı yıktın? dedim. Bana 'erkeksen vurursun, sende onu sıkacak yürek var mı' dedi. Öldürmek için vurmamıştım, tamamen o anda gerçekleşti. Hemen 112'yi aradım, polisi aradım" diye konuştu. Savunmasını yaparken gözyaşlarına boğulan Ferhat İnne, "Ben çok pişmanım, bir hata yaptım. Ölsün istemedim. 20 yıllık evliliğim bitti" dedi.

Olayı tasarlamadığını belirten sanık Ferhat İnne,"Tasarlayarak cinayet işleyecek salak bir insan değilim. Benim yeşil pasaportum var. Tasarlasam olaydan iki saat sonra ülkeyi terk ederdim. Beni devlet yetiştirdi, devlet büyüttü, devlete hizmet ettim" dedi.

Duruşmada öldürülen Canan Çeviren'in kız kardeşi Serpil Çınar ise sanık Ferhat İnne'nin iddialarını yalanladı. Ablası Canan Çeviren'in Ferhat İnne ile tanıştığında evli olduğunu bilmediğini, sonrasında kendisinden kurtulmak istediğini ancak Ferhat İnne'nin ablasını takıntı haline getirdiğini ifade etti. Serpil Çınar, "Ablam yeni tanışmıştı, çok yeni diyordu. Belki evleniriz diyordu. Biraz zaman sonra olmadı diye anlattı. Ama Ferhat İnne'nin bunu kabul etmediğini söyledi. Ferhat İnne sürekli rahatsız ediyordu, çok ısrar ediyordu. Biz onu evli olarak bilmiyorduk. Kendisinden şikayetçiyiz, cezasını çeksin" diye konuştu.

Eski eşi konuştu

Duruşmada Ferhat İnne'nin yaşanan olayların ardından kendisinden ayrılan eşi E.T. de tanıklık yaptı. Eski eşinin telefonunda mesajlarını gördüğünü, o dönemde kızı ile kendisine kötü davrandığını anlatan E.T, ifadesinde şöyle konuştu: "Mesajları gördükten sonra boşanmak istediğimi söyledim. O akşam tamam ben de boşanmak istiyordum zaten dedi. Ama ertesi günü sabah boşanmak istemediğini söyledi. Öldürme olayını gerçekleştirdikten sonra da beni aradı, onu öldürdüm dedi"

Duruşmada sanık Ferhat İnne'nin kızı K.İ de bilirkişi ile birlikte SEGBİS yöntemiyle yaşadıklarını anlattı. Mahkeme heyeti sanık Ferhat İnne'nin tutukluluk halinin devamına karar verip davayı tanıkların dinlenmesi için 16 Eylül'e erteledi.

Mahkemenin ardından öldürülen Canan Çeviren'in yakınları ve ailenin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı açıklama yaptı. Avukat Ayrancı, "Canan Çeviren öldürülen binlerce kadından sadece bir tanesi. Elini tetiğe koyan ve hiç düşünmeden sıkan sanık bugün ne yazık ki pişmanlık gözyaşları döktü. Ama biz buna inanmıyoruz. Giden kişi geri gelmeyecek ama en azından adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ailesinin acısının bin nebze olsun dinmesini istiyoruz. Kesinlikle tahrik indirimi, etkin pişmanlık, iyi hal indirimi biz bunları artık görmek istemiyoruz.Gerçekten artık kadın cinayetlerinin durması lazım" şeklinde konuştu.

Öldürülen Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar da en ağır cezasının verilmesini istediklerini ifade ederek, "Elini kolunu sallaya sallaya birini öldüremez, öyle bir hakkı yok. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bizim canımızı nasıl yaktıysa onun da canı yansın. Ömür boyu müebbet yatsın" dedi.

Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü, mahkemede ağladı
Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü, mahkemede ağladı
Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü, mahkemede ağladı
Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü, mahkemede ağladı

Yunusemre, Manisa, Emlak, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü, mahkemede ağladı - Son Dakika


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