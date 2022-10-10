Güngör Arslan'ı öldüren sanık: "Öldürmek için değil, korkutmak amacıyla gitmiştim"

KOCAELİ Kocaeli'de bir internet haber sitesinin imtiyaz sahibi Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14 şüpheli hakkında açılan davanın duruşması görüldü. Güngör Arslan'ı öldüren sanık Ramazan Özkan savunmasında, "Aileye başsağlığı diliyorum. Ben olay yerine Güngör Arslan'ı öldürmeye gitmedim korkutmak amacıyla gittim, pişmanım" dedi.

Kocaeli'de Ses Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan 19 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti. Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, olaydan birkaç saat sonra yakalanarak tutuklandı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi isimli toplam 10 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

"Ben bir hukukçuyum ve hukuk kuralları gereği adil yargılanmak istiyorum"

Olayla ilgili açılan davanın 2. duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları, aileler ve geçen celse tahliye edilen Özgür Taşkıran, Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Emrah Yıldırım katıldı. Savunma yapan sanık Ersin Kurt, "Hakkımda hiçbir somut delil olmamasına rağmen bu kadar süre tutukluyum. Olay günü ailemle vakit geçiriyordum, yerim belliydi. Bir kişiyle konuşmam yok. 8 aydır, 'Acaba birine imalı bir şey mi söyledim?' diye düşünüyorum ancak böyle bir şey yok. Birini korumak için aramızda bir kan bağı ya da dostluk olması lazım ancak o da yok. Ben sadece adil yargılanmak istiyorum. Aileme ve çevreme de söyledim. Hakkımda çıkan ya da çıkacak herhangi bir delil yok. Bir kişinin ölmesi sadece kendisinin ölmesi değildir, eşinin ölmesi, çocuğunun ölmesi, ailesinin ölmesidir. Benim gazeteciyi öldürtmem hayatın olağan akışına uygun mudur? Bunca süre cezaevindeyim, hakkımda birçok iftira atıldı. Benim saklayacak, gizleyecek hiçbir şeyim yok. Cinayetle alakalı bir bilgim ve ilgim yok. 'Senin yüzünden' deniliyor benim yüzümdense neden benim haberim yok? Ben bir hukukçuyum ve hukuk kuralları gereği adil yargılanmak istiyorum" dedi.

"Aileye başsağlığı diliyorum"

Güngör Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan ise "Aileye başsağlığı diliyorum. Ben olay yerine Güngör Arslan'ı öldürmeye gitmedim, korkutmak amacıyla gittim, pişmanım" dedi.

Diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.