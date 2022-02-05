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Son dakika 3. sayfa: Hakkında yakalama kararı olan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Hakkında yakalama kararı olan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı

05.02.2022 11:40
Son dakika 3. sayfa: Hakkında yakalama kararı olan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında yakalama kararı olan şahıs polisin yaptığı kimlik kontrolünde yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında yakalama kararı olan şahıs polisin yaptığı kimlik kontrolünde yakalandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Denetimlerde yapılan kimlik kontrolü esnasında A.O., isimli şahsın işlediği bir suçtan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu belirleyen ekipler şahsı gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Hakkında yakalama kararı olan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Hakkında yakalama kararı olan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı - Son Dakika
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