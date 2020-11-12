Son dakika 3. sayfa: Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı
12.11.2020 10:57
Son dakika 3. sayfa haberi: Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs, hırsızlık gibi suçlardan aranan B.D., M.Ç., O.C., M.K. ile O.K.'yı saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan 5 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Dağlık Karabağ'da mağlubiyeti kabul eden Paşinyan saklandı: Sokağa çıkamaz, linç edileceği ortada Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan