Son dakika 3. sayfa: Hamile kadının yardımına polis yetişti - Son Dakika

Gaziantep'te yolda yürürken aniden bayılan kadının yardımına kadın polis memuru yetişti.
Gazintep'in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde yolda yürürken baygınlık geçiren hamile kadının yardımına olay esnasında bölgede bulunan kadın polis memuru yetişti. Yere yığılan hamile kadını kucağına alan polis memuru, sürekli konuşarak kadının bilincini açık tutmaya çalıştı.
Kadın, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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