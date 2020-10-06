Son dakika haber! Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı Manavgat'ta özel bir hastaneye ait içinde hasta bulunan ambulansla başka bir araçla çarpıştı.

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta özel bir hastaneye ait içinde hasta bulunan ambulansla başka bir araçla çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan Rus uyruklu hasta ile yanındaki hasta bakıcı hafif yaralandı.

Kaza Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ali Gezici'nin kullandığı özel hastaneye ait içinde Rus uyruklu hasta bulunan 34 EU 2155 plakalı ambulans ile Muhammet Doğan'ın kullandığı 06 AGD 423 plakalı araç Çolaklı Kamelya kavşağında çarpıştı.

Kazada, hastaneye götürülmekte olan ambulanstaki Rus uyruklu Vıktoria Khıora ile başındaki görevli Fahri Zeyit Cengiz kazanın şiddetiyle üzerlerine düşen malzemelerden dolayı hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Telekoma ait aracı kullanan Muhammet Doğan, kendisine yeşil ışık yandığını, önünde bulunan araçların geçmesinin ardından kendisinin de karşıya geçtiği sırada sol şeritten gelen ambulansı fark etmediğini ve çarptığını söyledi.

Son dakika haber! Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika haber! Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika haber! Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika haber! Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika haber! Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika haber! Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika haber! Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika haber! Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika haber! Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Son dakika haber! Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Manavgat, Ambulans, Telekom, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

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