Son dakika 3. sayfa: Hastalığı nedeniyle bilincini kaybeden sürücü kaza yaptı - Son Dakika

Bilecik'te seyir halinde hastalığının nüksetmesi ile bilincini kaybeden sürücü kaza yaptı. Kazanın sokağa çıkma kısıtlamasında yaşanması olası bir faciayı önledi.

Kaza, Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi'nde meydana geldi. 11 AAH 901 plakalı Mazda model otomobiliyle cadde üzerinde seyir halindeki Salih Karabıyık (36), epilepsi hastalığının nüksetmesi üzerine bilincini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, geri geri gelerek cadde üzerindeki bir süpermarketin duvarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK