Son dakika 3. sayfa: Hastanede 3 saat müdahale edilmediği için öldüğü iddia edilen şahıs toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Hastanede 3 saat müdahale edilmediği için öldüğü iddia edilen şahıs toprağa verildi

01.12.2020 00:07
Son dakika 3. sayfa: Hastanede 3 saat müdahale edilmediği için öldüğü iddia edilen şahıs toprağa verildi, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Rize'de kayalıklarda baygın bulunan ve kaldırıldığı hastanede müdahalede geç kalındığı için hayatını kaybettiği iddia edilen şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

Rize'de kayalıklarda baygın bulunan ve kaldırıldığı hastanede müdahalede geç kalındığı için hayatını kaybettiği iddia edilen şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Derepazarı ilçesi sahilinde meydana geldi. Evden balık tutmak için çıktığı öğrenilen 64 yaşındaki Kazım Metin'in, sahilde gezenler tarafından baygın halde yerde yattığı fark edildi. 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesinin üzerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri Metin'i Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada geç müdahale edildiği için beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Metin Derepazarı Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - RİZE

Son dakika 3. sayfa: Hastanede 3 saat müdahale edilmediği için öldüğü iddia edilen şahıs toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: Hastanede 3 saat müdahale edilmediği için öldüğü iddia edilen şahıs toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: Hastanede 3 saat müdahale edilmediği için öldüğü iddia edilen şahıs toprağa verildi

Derepazarı, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Hastanede 3 saat müdahale edilmediği için öldüğü iddia edilen şahıs toprağa verildi - Son Dakika


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