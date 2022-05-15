Son dakika haberi: Hatay'da çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hatay'da çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

15.05.2022 20:00

Son dakika haberleri... - Hatay'da çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu.

- Hatay'da çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu.

İddiaya göre ilçede bir pastaneden alınan pastaları yiyen, çok sayıda kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi.

Rahatsızlanan çok sayıda kişi Samandağ Devlet Hastanesi ve Özel hastanelerin acil servislerine müracaat etti.

Yaş pastadan zehirlendiklerinden şüphelenilen çok sayıda kişi, tedavi altına alındı.

Son dakika haberi: Hatay'da çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Hatay'da çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Hatay'da çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Hatay'da çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Hatay'da çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Hatay'da çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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