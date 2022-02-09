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Son dakika 3. sayfa: Hatay'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Hatay'da tarihi eser operasyonu

09.02.2022 23:33
Son dakika 3. sayfa: Hatay'da tarihi eser operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada Roma, Bizans ve Tunç dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada Roma, Bizans ve Tunç dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan araştırma ve çalışmalarda İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sakarya Mahallesinde S.G. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 309 adet sikke, Erken Tunç dönemine ait 23 adet toprak kap, Roma dönemine ait 1 adet heykel, 77 adet obje ele geçildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Hatay'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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