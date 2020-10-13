Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

13.10.2020 15:49
Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangınıyla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.K. ve H.D. adlı 2 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı savcı tarafından sorgulandı. Savcı, şahısları tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan 2 zanlı da tutuklandı.

(Ahmet Seher/İHA)

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Hatay, Arsuz, Belen, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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