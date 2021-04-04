Son dakika 3. sayfa: Havza'da kısıtlamaya uymayan 3 kişiye cezai işlem - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Havza'da kısıtlamaya uymayan 3 kişiye cezai işlem

04.04.2021 16:37
Son dakika 3. sayfa: Havza'da kısıtlamaya uymayan 3 kişiye cezai işlem, System.String[]

Bir son dakika haberine göre SAMSUN (İHA) – Samsun'da Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sokağa çıkma ihlalinde bulunan 3 kişiye cezai işlem uyguladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sokağa çıkma ihlalinde bulunan 3 kişiye cezai işlem uyguladı.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Hafta sonu kısıtlamalarında denetimlerini arttıran jandarma ekipleri, sokağa çıkma ihlalinde bulunan 3 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kırsal bölgede jandarma ekipleri, araçlarda ve mahallelerde korona virüsü tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde filyasyon çalışmaları yapıyor. Mahalleleri de kontrol eden ekipler, duyuru yaparak maske, mesafe ve hijyen uyarısı yapıyor. Evleri de denetleyen ekipler, pozitif ve temaslı kişilerin alınan tedbirlere uyulup uyulmadığına bakıyor ve sonuçları anında Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemine (FİTAS) bildirim yapılıyor.

Jandarma ekipleri sorumluluk alanında kalan konaklama tesisleri, lokanta ve iş yerlerinde de denetimler yaparak Covid-19 tedbirleri hakkında uyarılarda bulunuyorlar. Yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.

Yapılan denetimlerde Aşağısusuz Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve alkollü olduğu tespit edilen 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 2 bin 700 lira, alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, sürücünün ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Son dakika 3. sayfa: Havza'da kısıtlamaya uymayan 3 kişiye cezai işlem
Son dakika 3. sayfa: Havza'da kısıtlamaya uymayan 3 kişiye cezai işlem
Son dakika 3. sayfa: Havza'da kısıtlamaya uymayan 3 kişiye cezai işlem
Son dakika 3. sayfa: Havza'da kısıtlamaya uymayan 3 kişiye cezai işlem

Hisarcık, Jandarma, Samsun, Havza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Havza'da kısıtlamaya uymayan 3 kişiye cezai işlem - Son Dakika


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