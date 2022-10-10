Son dakika 3. sayfa: Hayvanlar HAYDİ polisleriyle korunuyor

Konya'da İçişleri Bakanlığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, hayvanları kasten öldürme, işkence yapma, cinsel saldırıda bulunma gibi olaylara müdahale ediyor. 2022 yılında hayvanlara karşı işlenen suçlar nedeniyle 60 kişiye 1 milyon 86 bin 152 lira idari para cezası uygulandı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, tüm Türkiye genelinde 2020 yılı eylül ayında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlükleri bünyesinde kuruldu. Hayvanlara yapılan şiddetin önüne geçmeye çalışan HAYDİ ekipleri, her ihbarı değerlendirip, sosyal paylaşım sitelerini de takip ederek suç unsuru olayları engelliyor.

Hayvanın tedavisinden kaçanlara 2 bin 43 lira idari para cezası

Yapılan işlemler arasında adli işlemlerin de olduğunu aktaran Konya Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Tahsin Söylemez, "Hayvanları kasten öldürme, hayvanlara işkence yapma, hayvanlara cinsel saldırıda bulunma, hayvanları tehlike arz edecek şekilde serbest bırakma ve çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi konuları var. Bunlarla ilgili adli işlemler yapılmaktadır. Bunun dışında yaptığımız bir de idari işlemler var. Bunlar da hayvanları dövme, aç, susuz bırakma, bakımlarını ihmal etme, bunun dışında tehlike arz eden hayvanları sahiplenme ve sahiplendirme ve trafik kazası sonucu bir hayvana çarpıp, yardım etmeden oradan ayrılan vatandaşlarımıza da idari işlem uygulanmaktadır. Bizim en çok karşılaştığımız ihbarlardan biri hayvana çarpıp yardım etmeden olay yerinden ayrılmak. Bu konuda da vatandaşlarımızı şu şekilde bilgilendirmek istiyoruz; bu şekilde bir olayla karşılaştıklarında kendi imkanları varsa, kendi imkanlarıyla en yakın veteriner veya sağlık kliniğine götürmeleri gerekiyor. İmkanları yoksa da ilgili kuruma haber verip, hayvanın tedavisini yaptırması gerekiyor. Eğer bu bahsettiğim hayvanın tedavisinden kaçanlara 2 bin 43 lira idari para cezası uygulanmaktadır" dedi.

"Çarptıkları hayvanın tedavisini üstlenirler"

Trafik kazasında da sigorta şirketlerinin bu masrafları üstlenebileceğini aktaran Söylemez, "5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 21. maddesinde trafik kazası sonucu kasıtlı olmamak şartıyla bir hayvanı tedavisinin sağlanması için en yakın veteriner kliniğine götürmek zorunda veya götürülmesini sağlamak zorunda. Bu konuda da vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Araç sigortası yapan bazı şirketler bir hayvandan kaynaklı kazadan dolayı oluşacak maddi hasarı karşılıyor. Vatandaşlarımız araçlarına sigorta yaptıracakları zaman sigorta şirketleriyle konuyla alakalı görüşürlerse konunun olup olmadığıyla alakalı veya yoksa ekletebilme durumu varsa bunu yaptırabilirler. Bu şekilde yaparak hem çarptıkları hayvanın tedavisini üstlenirler ve onlara yardım etmiş olurlar, hem de kendi araçlarında oluşan maddi hasarı da telafi etmiş olurlar" şeklinde konuştu.

En sık karşılaşılan ihbar yasaklı ırk hayvan besleme konusu

En sık karşılaştıkları ihbarın yasaklı ırk hayvan besleme konusu olduğunu ifade eden Söylemez, "Bununla ilgili 14 Temmuz 2021 yılında kanun değişikliği yapılmıştı ve bu tarih 14 Ocak 2022 yılında sona erdi. Bu kanun değişikliğine göre yasaklı ırk hayvan besleyen kişilere 6 ay bir süre verildi, bu süre içerisinde hayvan sahipleri kendilerine ait hayvanların yani yasaklı hayvanlarını kısırlaştırıp çip taktırıp ilçe tarım müdürlüklerine kaydetmesi gerekiyordu. Kayıt altına alınmış veya kayıtlı olmayan tüm yasaklı ırk hayvanların da sokağa bırakılması idari işlem gerektiriyor. Bunun cezası da 40 bin 863 lira. Yani kayıtlı olsa dahi hayvanı sokağa bırakamaz. Yoksa bu idari para cezasıyla karşı karşıya kalıyorlar. 2022 yıl içerisinde toplam 54 şahsa 838 bin 992 lira para cezası uygulanmıştır. Yasaklı köpeği sokağa bırakan 5 şahsa da 245 bin 160 lira para cezası uygulanmıştır. Bunun dışında da evcil hayvanını sokağa terk eden 1 kişiye de 2 bin lira para cezası uygulanmıştır" diye konuştu. - KONYA