Son dakika 3. sayfa: HDP binasına silahla girdiği iddia edilen meçhul kişinin kimliği belli oldu: Baldızı PKK'nın dağ kadrosundan - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: HDP binasına silahla girdiği iddia edilen meçhul kişinin kimliği belli oldu: Baldızı PKK'nın dağ kadrosundan

12.05.2022 07:54
Son dakika 3. sayfa: HDP binasına silahla girdiği iddia edilen meçhul kişinin kimliği belli oldu: Baldızı PKK'nın dağ kadrosundan

Edinilen son dakika haberine göre HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün TBMM kürsüsünden sarfettiği "silahlı provokasyon" iddialarının odağındaki meçhul kişi, yakın akrabaları arasında PKK üyesi olan A.Ş. adlı bir silah kaçakçısı çıktı.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün TBMM kürsüsünden sarfettiği "silahlı provokasyon" iddialarının odağındaki meçhul kişi, yakın akrabaları arasında PKK üyesi olan A.Ş. adlı bir silah kaçakçısı çıktı.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün TBMM'de meclis kürsüsünden sarfettiği sözleri üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti, "provokasyon" iddialarını mercek altına aldı.

HDP İstanbul İl binasına 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda "sözde" kimliği belirsiz ve izinsiz olarak giren şahısların olduğu ve İl Başkanlığına yönelik suikast planlandığı şeklinde yer alan iddialar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Ortaya atılan iddialar ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda ve mercek altına alınan güvenlik kamera görüntülerinde "silahlı provokasyon" iddialarının odağındaki meçhul kişinin, yakın akrabaları arasında PKK üyesi olan A.Ş. adlı bir silah kaçakçısı olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarını tek tek inceleyen emniyet, görüntülerde yer alan kişinin A.Ş. isimli şahıs olduğunu belirledi. A.Ş. ile ilgili yapılan çalışmalarda, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile "Seçim Kanununa Muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi. Adı geçen A.Ş. geçtiğimiz Salı günü ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Emanet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince muhafaza altına alındı. A.Ş.'nin yapılan GBT sorgusunda, Batman nüfusuna kayıtlı olduğu, baldızı S.Ç.'nin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve kırsalda faaliyet gösteren örgüt mensubunun 2021 yılında etkisiz hale getirildiği saptandı. A.Ş.'nin kayınbiraderi F.Ç.'nin ise 2018 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yakalandığı öğrenildi. Ayrıca A.Ş.'nin İ.B. isimli bir başka yakın akrabasının ise 2008 yılında PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda faaliyet yürütürken güvenlik güçlerince yakalandığı belirlendi.

Şüphelinin 1 Mayıs kutlamalarını izlemek üzere Beyoğlu'nda bulunduğu, dinlenmek ve ihtiyaç gidermek adına HDP İstanbul İl Başkanlığına uğradığı ileri sürüldü. Öne sürüldüğü şekilde A.Ş.'nin polislerle işbirliği yaptığı ve emniyet mensuplarınca yönlendirildiği iddiaları ise boşa çıktı. - İSTANBUL

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Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, Silah, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: HDP binasına silahla girdiği iddia edilen meçhul kişinin kimliği belli oldu: Baldızı PKK'nın dağ kadrosundan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: HDP binasına silahla girdiği iddia edilen meçhul kişinin kimliği belli oldu: Baldızı PKK'nın dağ kadrosundan - Son Dakika
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