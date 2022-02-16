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Son dakika 3. sayfa: HDP İl Başkanlığı önünde evlat yolu gözleyen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: HDP İl Başkanlığı önünde evlat yolu gözleyen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

16.02.2022 19:41

Edinilen son dakika gelişmesine göre HDP İl Başkanlığı önünde evlat yolu gözleyen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyorDİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 898. gününde.

HDP İl Başkanlığı önünde evlat yolu gözleyen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 898. gününde. 7 yıl önce zorla dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet için nöbette olan baba Nihat Aydın," Evlatlarımızı almadan bu çadırı terk etmeyeceğiz. Bir tek benim evladım değil, bütün evlatları istiyoruz" dedi.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 898'inci günde de sürüyor.

Oturma eylemini kararlılıkla sürdüren ailelerden baba Nihat Aydın, oğlu Mehmet'tin 7 yıl önce 13 yaşındayken HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek eylemlerine büyük bir kararlılıkla devam ettiklerini söyledi. 7 yıldır oğlundan haber alamadığını aktaran Aydın, "898 gündür bu HDP'nin önünde evlat nöbetindeyiz. Biz, bu HDP'lilerden artık bıktık. Çünkü bunlar canlarımızı bizden aldılar ve dağa götürdüler. Evlatlarımızı almadan bu çadırı terk etmeyeceğiz. Bir tek benim evladım değil, bütün evlatları istiyoruz. Dağda bulunan bütün çocuklar sesimi duyuyorlar ise gelsinler güvenlik güçlerine teslim olsunlar" dedi.

Son dakika 3. sayfa: HDP İl Başkanlığı önünde evlat yolu gözleyen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika 3. sayfa: HDP İl Başkanlığı önünde evlat yolu gözleyen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika 3. sayfa: HDP İl Başkanlığı önünde evlat yolu gözleyen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: HDP İl Başkanlığı önünde evlat yolu gözleyen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika


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