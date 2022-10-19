HDP'li vekilleri taşıyan aracın taksiye çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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HDP'li vekilleri taşıyan aracın taksiye çarptığı anlar kamerada

19.10.2022 10:18

HDP'li vekilleri taşıyan aracın taksiye çarptığı anlar kamerada Ankara'da Halkların Demokrat Partisi milletvekillerini taşıyan aracın ticari taksi ile çarpması ile taksi şoförünün hayatını kaybettiği ve 3 HDP'li vekilin hafif yaralandığı kaza anı Mobese kameralarına yansıdı.

HDP'li vekilleri taşıyan aracın taksiye çarptığı anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da Halkların Demokrat Partisi milletvekillerini taşıyan aracın ticari taksi ile çarpması ile taksi şoförünün hayatını kaybettiği ve 3 HDP'li vekilin hafif yaralandığı kaza anı Mobese kameralarına yansıdı.

Emek 4. Cadde ile Ziyabey Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda HDP'li Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ ve Nusrettin Maçin'i havaalanına götürmekte olan aracın Soner Özenç idaresindeki 06 T 5150 plakalı ticari taksi ile çarpışma anı Mobese kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Halkların Demokratik Partisi, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP'li vekilleri taşıyan aracın taksiye çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li vekilleri taşıyan aracın taksiye çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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