Son dakika gündem: HDP önündeki acılı aileler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor - Son Dakika

Son dakika gündem: HDP önündeki acılı aileler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor

22.11.2020 12:59

Son dakika habere göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 447'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 447'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 447'nci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığı iddiasıyla aylardır evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Baba Begdaş, 18 aydır HDP'nin kapısını bırakmadığını söyledi. Oğlunun HDP il binasından gittiğini belirten Begdaş, "Eğer bu HDP'nin milletvekillerinde vicdan, Allah korkusu varsa bu çocukları ailelerine teslim eder. Çocuk hiçbir şey anlamaz. Bırakın silah almayı, çocuk yemek yiyemez. Nerede bu Avrupa İnsan Hakları, nerede bu sivil toplum kuruluşları. Biz kendi evladımızdan vazgeçtik. Artık çadırda yer kalmadı. HDP bunu bilsin, kimse bu kapıdan gitmeyecek. Bu işi bu halk çözer, siyasette çözülemez. Bu işi analar, babalar çözecekler. Bir evladımız dağda kalmayana kadar biz buradan kalkmayacağız" dedi.

-İHA-

Son dakika gündem: HDP önündeki acılı aileler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor
Son dakika gündem: HDP önündeki acılı aileler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor
Son dakika gündem: HDP önündeki acılı aileler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor
Son dakika gündem: HDP önündeki acılı aileler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: HDP önündeki acılı aileler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu Yaşlı kadını domuz bağı ile öldürüp çuvala koyan canilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı         
12:01
Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeğinin kilosu 200 lirayı buluyor Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeğinin kilosu 200 lirayı buluyor         
11:55
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak         
11:07
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 13:23:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: HDP önündeki acılı aileler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei