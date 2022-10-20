Son dakika 3. sayfa: Hindistan'da immün plazma yerine limon suyu enjekte edilen hasta öldü iddiası - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Hindistan'da immün plazma yerine limon suyu enjekte edilen hasta öldü iddiası

20.10.2022 22:48
Son dakika 3. sayfa: Hindistan'da immün plazma yerine limon suyu enjekte edilen hasta öldü iddiası

Son dakika haberine göre Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde dang humması hastası olan bir kişiye immün plazma yerine limon suyu enjekte edildiği ve hastanın bu nedenle öldüğü iddia edildi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde dang humması hastası olan bir kişiye immün plazma yerine limon suyu enjekte edildiği ve hastanın bu nedenle öldüğü iddia edildi.

Hindistan'da Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Allahabad kentinde dang humması hastası olan bir kişinin ailesi, yakınlarına immün plazma yerine limon suyu enjekte edildiğini ve hastanın bu nedenle öldüğünü iddia etti. Aile, söz konusu olay hakkında suç duyurusunda bulunurken, söz konusu olayın yaşandığı iddia edilen hastane mühürlendi.

Sosyal medyada bir gazeteci tarafından olayın ardından paylaşılan videoda ise immün plazma ile limon suyunun birbirlerine dışarıdan ne kadar benzediğine dikkat çekilerek, yetkililere bu konu hakkında harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Uttar Pradesh Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hastaneden alınan immün plazma örneklerinin teste gönderildiğini aktardı. Pathak, "Test raporu birkaç saat içinde gelecek. Davada suçlu bulunanlara karşı katı önlemler alınacak" dedi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA
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India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Hindistan'da immün plazma yerine limon suyu enjekte edilen hasta öldü iddiası - Son Dakika

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