Son dakika! Hindistan'da kaza: 7 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Hindistan'da kaza: 7 ölü, 14 yaralı

26.06.2022 20:49

Bir son dakika haberine göre - Hindistan'da kaza: 7 ölü, 14 yaralı Hindistan'ın Karnataka eyaletinde meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

- Hindistan'da kaza: 7 ölü, 14 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Karnataka eyaletinde meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde Belgaum kentinde inşaat işçilerini taşıyan bir minibüs kanala düştü. Olay yerine polis ve ilk yardım ekiplerinin gelmesinin ardından bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı. Polis, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve dereye düştüğünü söyleyerek, 9 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Kazada yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken, Karnataka Eyalet Başkanı Basavaraj Bommai, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, hükümetin yaralıların tedavisinin masraflarını karşılayacağını söyledi.

YORUMLAR
500
Son dakika: Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (2) Son dakika: Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (2) Son dakika haberleri: Trafik kazasında 7 kişi yaralandı, 1 çocuk öldü Son dakika haberleri: Trafik kazasında 7 kişi yaralandı, 1 çocuk öldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Hindistan'da kaza: 7 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:23 Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 21:06:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Hindistan'da kaza: 7 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement