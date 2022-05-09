Son dakika haberleri... Hindistan'da yakalamaya çalıştığı leopar, polise saldırdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hindistan'da yakalamaya çalıştığı leopar, polise saldırdı

09.05.2022 12:26

Gelen son dakika haberine göre Hindistan'ın Haryana eyaletinde bulunan leopar, güvenlik güçleri tarafından güçlükle yakalanırken, leopar yakalamaya çalıştığı polise saldırdı.

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bulunan leopar, güvenlik güçleri tarafından güçlükle yakalanırken, leopar yakalamaya çalıştığı polise saldırdı.

Hindistan'ın Haryana eyaletinde Behrampur köyünde polis, leopar ihbarı üzerine harekete geçti. Köylülerin, leopar gördüklerini polise bildirmelerinin ardından olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve Orman Bakanlığı'ndan yetkililer geldi. Polise saldıran leopar uzun uğraşlar sonunda sakinleştirilerek, bakanlık yetkililerine teslim edildi.

(İHA)

Son dakika haberleri... Hindistan'da yakalamaya çalıştığı leopar, polise saldırdı
Son dakika haberleri... Hindistan'da yakalamaya çalıştığı leopar, polise saldırdı
Son dakika haberleri... Hindistan'da yakalamaya çalıştığı leopar, polise saldırdı
Son dakika haberleri... Hindistan'da yakalamaya çalıştığı leopar, polise saldırdı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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