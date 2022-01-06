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Son dakika 3. sayfa: Hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı

06.01.2022 11:25
Son dakika 3. sayfa: Hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı

Son dakika haberleri... Mersin polisi, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin polisi, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, çaldıkları bisikletler de kullandıkları aracın arkasında ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez Mezitli ilçesi sınırları içerisinde muhtelif zamanlarda meydana gelen bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin N.B.F. ve C.D.S. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüphelileri kullandıkları araçla yakalayan ekipler, gözaltına aldı. Ele geçirilen 2 bisiklet ile 2 elektrikli bisiklette sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan şahısların bisikletleri çalma anları bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheliler, çaldıkları bisikletleri sürerek bölgeden hızlıca uzaklaşıyorlar. - MERSİN

Son dakika 3. sayfa: Hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı

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Bisiklet, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika
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