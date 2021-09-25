Son dakika: Hisarcık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber: Hisarcık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Hisarcık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Hasan Kaya idaresindeki 43 HK 203 plakalı özel otomobil Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhçakır köyü Demiroluklu Köprüsü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinden dışarı fırlayan sürücü Hasan Kaya ağır yaralanırken, yanında bulunan eşi Zekiye Kaya kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı araç sürücüsü Hasan Kaya, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada ölen Zekiye Kaya'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Şeyhçakır köyü Muhtarı Halil Özcan, kaza yapan çiftin Kütahya'ya gitmek için yola çıktığını, ancak yolu şaşırıp yanlışlıkla köylerine geldiğini belirterek, kendilerine kazadan önce Kütahya'ya giden yolu tarif ettiklerini söyledi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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