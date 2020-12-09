Son dakika... Hurda deposunda korkutan yangın - Son Dakika

Hurda deposunda korkutan yangın
Hurda deposundaki yangın söndürüldü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da akşam saatlerinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde bir hurda deposunda yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.
- Kaynak: İHA
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