Hurdalık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı - Son Dakika
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Hurdalık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı

07.04.2022 17:26

Hurdalık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı - Meraklı kalabalık yangının yanından bir an olsun ayrılmadı Edirne'de hurdalık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede hurdalık alanın tamamına yayıldı.

Hurdalık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı

- Meraklı kalabalık yangının yanından bir an olsun ayrılmadı

EDİRNE - Edirne'de hurdalık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede hurdalık alanın tamamına yayıldı. Meraklı kalabalık bir an olsun yangın alanından ayrılmadı.

Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde Arif Kanlıdere'nin hurdalarını depoladığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurdalık alanda çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hurdalık alanın tamamına yayılan alevler paniğe neden oldu. Yükselen dumanın kentin birçok noktasından görüldüğü yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Hurdaların sahibi Arif Kanlıdere, hurdalık alanın etrafında bulunan çöplerin temizletilmesi için görüşme yaptıklarını ancak çöplerin temizlenmediğini bu yüzden yangın çıkmış olabileceğini iddia etti. Bir başka vatandaş da, kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını öne sürdü.

Hurdalık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı
Hurdalık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı
Hurdalık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı
Hurdalık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı
Hurdalık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı
Hurdalık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı
Hurdalık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı
Hurdalık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdalık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı - Son Dakika


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