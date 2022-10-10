Son dakika 3. sayfa: İBB çalışanları cenaze götürdü, esrar getirirken yakalandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: İBB çalışanları cenaze götürdü, esrar getirirken yakalandı

10.10.2022 18:00

Son dakika 3. sayfa haberine göre İBB çalışanları cenaze götürdü, esrar getirirken yakalandı Adana polisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirirken, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'sinin belediye cenaze işleri çalışanı olduğu öğrenildi Adana polisi, İstanbul Büyükşehir...

İBB çalışanları cenaze götürdü, esrar getirirken yakalandı

Adana polisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirirken, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'sinin belediye cenaze işleri çalışanı olduğu öğrenildi

ADANA - Adana polisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirirken, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'sinin belediye cenaze işleri çalışanı olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu İncirlik Park alanında önlem aldı. Polis bu önlem sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı durdurdu. Polis araç sürücüsü Bünyamin S. ve yanındaki Ersin E.'yi aşağı indirdi. Bu sırada polis şahısların hareketlerinden şüphelendi. Zanlılar, "Aracın arkasını neden arayacaksınız? Biz Diyarbakır'a cenaze götürdük, İstanbul'a dönüyoruz" dedi. Yaşanan bu diyalog nedeniyle polisin şüphesi daha da artınca cenaze aracının arkası açıldı. Polis içeride 120 kilo normal, 24 kilo 550 gram da toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı. Yapılan ilk sorguda zanlılar esrarı Diyarbakır'dan H.K. isimli şahıstan aldıklarını söyledi. Adana polisi, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüyle irtibata geçerek H.K.'nin de gözaltına alınmasını sağladı. Adana'da gözaltına alınan iki zanlı adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İki zanlının belediyenin kadrolu elemanı olduğu belirlendi.

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İBB'nin cenaze aracından 144 kilo 550 gram esrar çıktı İBB'nin cenaze aracından 144 kilo 550 gram esrar çıktı Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SKUTER SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SKUTER SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haberi! Otomobil elektrikli scooter'a arkadan çarptı: 1 ölü Son dakika haberi! Otomobil elektrikli scooter'a arkadan çarptı: 1 ölü
Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İBB çalışanları cenaze götürdü, esrar getirirken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İBB çalışanları cenaze götürdü, esrar getirirken yakalandı - Son Dakika
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