Son dakika 3. sayfa: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca...
Gelen son dakika haberlerine göre İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, Gri listedeki Hejar kod adlı Halis Eroğlu, Erzurum'da etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, Gri listedeki Hejar kod adlı Halis Eroğlu, Erzurum'da etkisiz hale getirildi - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:15 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca... - Son Dakika
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