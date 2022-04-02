Son Dakika | İçişleri Bakanlığı, Mardin'de "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal" Operasyonu başlatıldığını duyurdu - Son Dakika
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Son Dakika | İçişleri Bakanlığı, Mardin'de "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal" Operasyonu başlatıldığını duyurdu

02.04.2022 13:37
Son Dakika | İçişleri Bakanlığı, Mardin'de "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal" Operasyonu başlatıldığını duyurdu

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 566 personelin katılımıyla, "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 566 personelin katılımıyla, "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal" (Mardin-Ömeryan)" Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 566 personel ve 38 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyon hakkında Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Son Dakika | İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlatıldığını duyurdu
Son Dakika | İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlatıldığını duyurdu
Son Dakika | İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlatıldığını duyurdu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal' Operasyonu başlatıldığını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İçişleri Bakanlığı, Mardin'de "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal" Operasyonu başlatıldığını duyurdu - Son Dakika
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