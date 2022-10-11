Son dakika 3. sayfa: İcraya giden avukat saldırıya uğradı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: İcraya giden avukat saldırıya uğradı

11.10.2022 18:02
Son dakika 3. sayfa: İcraya giden avukat saldırıya uğradı

Son dakika haberler... Mersin'in Tarsus ilçesinde icraya giden avukat işyerinde saldırıya uğradı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde icraya giden avukat işyerinde saldırıya uğradı.

Olay, Kızılmurat Mahallesi 2722 Sokak'taki işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, avukat Sertaç Hayta, müvekkiline ait iş yerinde kiracı olarak bulunan N.B. adlı şahsa tahliye bildiriminde bulunmak üzere icra memurları ile birlikte söz konusu iş yerine gitti. İşyerinin yeni kiracısı olduğunu iddia eden H.K. adlı kişiye, bu iş yerinin 10 gün içinde boşaltılması gerektiğini bildiren Av. Sertaç Hayta, şahsın sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Aldığı kafa darbesi ile yaralanan Av. Hayta hastaneye giderek darp raporu aldı. Avukat Hayta, H.K. adlı şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığına başvurarak davacı oldu. Hayta, yaptığı açıklamada, "Müvekkilime arsayı 1998 yılında N.B. isimli şahsa kiraya vermiştir. N.B. isimli şahıs 31.08.2022 tarihinde boşaltacaktı, ancak yaklaşık 1 hafta öncesinde N.B. iş yerini boşaltmak istediğini söyledi, ancak H.K. isimli şahsın bu arsaya el koyduğunu beyan etti ve tahliyesine müsaade etmediğini söyledi. Bizde tahliye taahhütname süresi gelince tahliye sürecini başlattık. Bugün Tarsus İcra Müdürlüğü'nde görevli memurlarla birlikte bu iş yerine polis eşliğinde geldik. Ben iş yerinde H.K. isimli şahıs ile görüştüm ve şahsa durumu anlattım, 10 gün süresi olduğunu ve bu iş yerini 10 içinde boşaltmasını söyledim. Bunun üzerine H. isimli şahıs bana hitaben küfürler ederek, tehdit etmeye başladı. Daha sonra yanıma gelerek burun ve dudak bölgeme kafa attı, ben yere düştüm, polis araya girdi ve şahsa etkisiz hale getirdi. Olay ile ilgili olarak beni darp eden, tehdit, hakaret eden H.K. hakkında şikayetçi oldum" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

kiracı, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İcraya giden avukat saldırıya uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İcraya giden avukat saldırıya uğradı - Son Dakika
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