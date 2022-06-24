Son dakika 3. sayfa: Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

24.06.2022 12:03
Son dakika 3. sayfa: Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sinop'ta ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Sinop'ta ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası Selami Taşhan(52), köyde ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Taşhan ağaçtan yere düştü. Olayı gören yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşhan'ın hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine cansız bedeni Durağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü - Son Dakika

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