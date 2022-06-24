Olay, sabah saatlerinde Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası Selami Taşhan(52), köyde ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Taşhan ağaçtan yere düştü. Olayı gören yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşhan'ın hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine cansız bedeni Durağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.