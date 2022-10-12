Saldırıda can kaybı veya maddi hasara olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: IKBY'de gaz rafinesine füze saldırısı - Son Dakika

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