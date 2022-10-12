Son dakika 3. sayfa: IKBY'de gaz rafinesine füze saldırısı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: IKBY'de gaz rafinesine füze saldırısı

12.10.2022 21:14
Son dakika 3. sayfa: IKBY'de gaz rafinesine füze saldırısı

Son dakika haberlerine göre Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki gaz rafinerisine füze saldırısı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki gaz rafinerisine füze saldırısı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi. Saldırının Kerkük kentinin güneyindeki Tuzhurmatu ilçesi yakınlarından düzenlendiği ve 5 adet Katyuşa füzesi fırlatıldığı belirtildi.

Saldırıda can kaybı veya maddi hasara olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: IKBY'de gaz rafinesine füze saldırısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: IKBY'de gaz rafinesine füze saldırısı - Son Dakika
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