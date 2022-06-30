Son dakika 3. sayfa: İki araç kafa kafaya çarpıştı, polisi gören sürücü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: İki araç kafa kafaya çarpıştı, polisi gören sürücü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı

30.06.2022 17:05
Son dakika 3. sayfa: İki araç kafa kafaya çarpıştı, polisi gören sürücü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza anında 13 yaşında ki bir çocuk yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası polisi gören sürücü kaçarak uzaklaştı.

Olay, Aksu ilçesi Mandırlar yolu üzerinde saat 15.00 civarında yaşandı. Mandırlar Mahallesine doğru ilerleyen Serkan Yavuz idaresinde ki 34 TG 9626 plakalı araç, sanayi kavşağına dönmekte olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 AZA 613 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Serkan Yavuz yönetimindeki araçta bulunan ve ismi belirlenemeyen 13 yaşındaki çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 07 AZA 613 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden polisin gelmesiyle kaçarak uzaklaştı. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Serkan Yavuz, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İki araç kafa kafaya çarpıştı, polisi gören sürücü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İki araç kafa kafaya çarpıştı, polisi gören sürücü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı - Son Dakika
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