Son dakika 3. sayfa: İki gün üst üste evinde yangın çıkan genç bina sakinlerinin öfkesiyle karşılaştı - Son Dakika

İki gün üst üste evinde yangın çıkan genç bina sakinlerinin öfkesiyle karşılaştı

Evini yakıp apartmana zarar verdiğini iddia ettikleri genci dövüp polis çağırdılar

Genci eve sokmayan apartman sakinleri ile genç arasında arbede yaşandı

Elinde poşetle küle dönen evine girmek isteyen Rus asıllı genç, "temizliğe geldim" diyerek kendini savundu

Apartman sakinleri: " Her gece binanın çevresinde yangın çıkar diye nöbet tutuyoruz"

ANTALYA - Antalya'da 3 gün önce gece saatlerinde bir apartmanda çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü. Yangına uykuda yakalanan apartman sakinleri, evde yaşayan Rus asılı bir gencin kendi evini bilerek yaktığını iddia ederek duruma tepki gösterdi. Bu sırada elinde poşetle eve girmek isteyen genç, bir apartman sakini tarafından tartaklandı. Kendini, "temizliğe geldim" diye savunan genç adam, apartman sakinlerinin polis çağırmasının ardından olay yerinden ayrıldı.

Yangın, 7 temmuz Salı gecesi Muratpaşa ilçesi Altındağ mahallesi 147. sokaktaki 7 katlı apartmanın birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, daha önce yerleşik Rus vatandaşı annesiyle birlikte yaşayan M. G.'nin yaşadığı evde gece 02.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangında alevleri ve dumanları fark eden apartman sakinleri binaya boşaltarak itfaiye ve polisten yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bu sıra evde olduğu belirtilen M. G., itfaiye tarafından evden çıkartıldı. Olaydan hemen bir gün sonra da küle dönen aynı evde yangın ihbarı alan ekipler, evde çeşitli ev eşyalarının yandığını tespit edip alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

İki gün üst üste çıkan yangın sonrası apartman sakinleri bu durumdan şüphelenerek, yangını evde oturan M. G.'nin çıkardığını iddia etti. Apartman sakinleri M. G. hakkında polise şikayetçi oldu.

Elinde eşya dolu poşetle 'temizliğe geldim' dedi

Dün öğle saatlerinde ise apartman sakinleri, içerisinde bazı eşyaların yer aldığı büyük bir poşetle eve gelen M. G.'yi apartmana sokmadı. Apartman sakinlerinden bir vatandaş 'Evi yaktığın yetmiyor mu' diyerek M. G.'nin üzerine yürüdü. Rus uyruklu M. G.'ye yumruk atan apartman sakinine araya giren diğer vatandaşlar engel olmaya çalıştı. 'Niye geldin' diye soran apartman sakinine M. G., "Temizliğe geldim. Niye yakıyorsun değil, nasıl yandı demiyorsun. Konuş önce. Ev yanana kadar neredeydin" diyerek karşılık verdi.

"Ben yakmadım"

M. G., basın mensuplarının 'Evi siz mi yaktınız?' sorusuna ise "Ben yakmadım. Üzerime yandı. Kapı kapalıydı." şeklinde cevap verdi. Apartman sakinlerinin polis çağırması üzerine M. G. elindeki poşetle olay yerinden ayrıldı.

"Şikayetçiyiz"

M. G.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri süren Ali Yağcı, "İki gün önce evi yakmış. Şikayetçi olduk artık ne ifade verdiyse serbest bırakılmış. Dün yine evi yakmaya gelmiş. Annesi korkudan sığınma evine kaçmış. 'Kendi evim' diyor. Kimin evini mi yakıyorsun sen? Ev sahibi de istemiyor, hala eve geliyor. Şikayetçiyiz" dedi.

"Her akşam burada oturup nöbet tutuyoruz"

Apartman sakinlerinden Sedat Aktan, şahsın bir an önce gözaltına alınıp evden uzaklaştırma kararının alınması gerektiğini söyledi. Aktan, her gece evin etrafında nöbet tuttuklarını belirterek, "Burada doğal gaz borusu var. Bunlar patlayınca mı tedbir alınacak. Bu binada en az 50-60 kişi yaşıyor. Şahsın durumunu ve bizim durumumuzu göz önüne alınıp yetkililerden tedbir alınmasını istiyoruz. Her akşam apartman olarak burada nöbet tutuyoruz. 2-3 akşamdır yanık kokusuyla, dumanla kalkıyoruz." diye konuştu.

Gece yoğun dumanla uyandıklarını belirten apartman yöneticisi Yusuf Erdaş da "Evin kapısı kapalıymış galiba, dışarıdan girmiş. Bu apartmanda istemiyoruz. Dün akşam arkadaşlarla beraber gidip suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Herkes o adamın neden sağ kurtulduğu derdinde"

Yangın çıktığı anda apartmandaki komşulara haber veren Özge Balcı ise can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyledi. Balcı, "6'ncı katta olmama rağmen birinci kattaki dumanlar evime çıkmıştı. Dışarıya çıktığımda her yer duman altındaydı. Can havliyle kendimizi dışarı attık. Bunun yeri hapishane değilse, tımarhane. Biz mağduruz. Apartman olarak hepimiz şikayetçiyiz. Ne can güvenliğimiz var ne de mal" diye konuştu.

"Temizlik yapa yapa canımız çıktı"

Tedirgin olduklarını ifade eden Balcı, "Biz sokakta yatıyoruz. Evimizde yatacak yerimiz yok, her taraf kömür. Temizlik yapa yapa canımız çıktı." şeklinde konuştu.