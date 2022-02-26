Son dakika 3. sayfa: İnek çalan kocası için polise kayıp ilanı vermiş - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: İnek çalan kocası için polise kayıp ilanı vermiş

26.02.2022 12:49
Son dakika 3. sayfa: İnek çalan kocası için polise kayıp ilanı vermiş

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi meydana gelen ve şüphelilerden 2'sinin yakalandığı inek hırsızlığıyla ilgili üçüncü şüpheli de Isparta'da yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi meydana gelen ve şüphelilerden 2'sinin yakalandığı inek hırsızlığıyla ilgili üçüncü şüpheli de Isparta'da yakalandı. Şüpheli E.A.'nın, suç ortakları yakalandıktan sonra eşini telefonla arayarak 'Hakkını helal et' dediği, eşinin de polise kocası hakkında kayıp başvurusu yaptığı belirlendi.

Cumartesi gecesi Sarılar Mahallesinde Adbil Keçer'e ait 2 ineğin çalınarak Aksu'da satılması olayıyla ilgili firari şüpheli E.A. Isparta'da jandarma tarafından yakalandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekibi tarafından Isparta'dan Manavgat'a getirilen E.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Karısı kayıp başvurusunda bulundu

E.A.'nın hırsızlık olayının yaşandığı ahırın yanında yangında yanan ağaçların kesim işinde çalışırken hırsızlık olayını planladığı anlaşıldı. Isparta'dan çağırdığı arkadaşlarıyla olayı gerçekleştirdiği bildirilen E.A.'nın diğer şüphelilerin yakalanarak tutuklanmasının ardından karısını telefonla arayarak 'hakkını helal et. Bir daha görüşemeyiz' dediği, karısının da bu telefonun ardından Isparta'da polise giderek kocası hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: İnek çalan kocası için polise kayıp ilanı vermiş

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Manavgat, Antalya, Isparta, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İnek çalan kocası için polise kayıp ilanı vermiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İnek çalan kocası için polise kayıp ilanı vermiş - Son Dakika
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