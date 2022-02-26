Son dakika 3. sayfa: İş kazasında yaşamını yitiren ormancı toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: İş kazasında yaşamını yitiren ormancı toprağa verildi

26.02.2022 15:59
Son dakika 3. sayfa: İş kazasında yaşamını yitiren ormancı toprağa verildi

Son dakika habere göre Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Ortaca Orman İşletme Şefliğinde görevli iken Çaylı mahallesi bölgesinde geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden orman işçisi Hayati Ercedoğan Köyceğiz Zeytinalanı Mahallesinde toprağa verildi.

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Ortaca Orman İşletme Şefliğinde görevli iken Çaylı mahallesi bölgesinde geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden orman işçisi Hayati Ercedoğan Köyceğiz Zeytinalanı Mahallesinde toprağa verildi.

Ercedoğan için ilk olarak Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube ve İşletme Müdürleri ile orman personeli katıldı.

Hayati Ercedoğan'ın cenazesi daha sonra Köyceğiz Zeytinalanı mahallesindeki evine getirildi. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından kılınan cenaze namazına müteakip Zeytinalanı mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, merhumun çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Son dakika 3. sayfa: İş kazasında yaşamını yitiren ormancı toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: İş kazasında yaşamını yitiren ormancı toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: İş kazasında yaşamını yitiren ormancı toprağa verildi

YORUMLAR
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İş kazasında ölen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı İş kazasında ölen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı Aç kalan geyikleri elleriyle besliyorlar Aç kalan geyikleri elleriyle besliyorlar

Orman İşletme Müdürlüğü, İş Kazası, Köyceğiz, Dalaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İş kazasında yaşamını yitiren ormancı toprağa verildi - Son Dakika


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