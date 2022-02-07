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Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı

07.02.2022 14:12
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı

Son dakika haberine göre Denizli'de daha önce defalarca madde bağımlıların mekanı haline geldiği gerekçesiyle şikayet konusu olan metruk ev, bu kez çıkan yangında kül oldu.

Denizli'de daha önce defalarca madde bağımlıların mekanı haline geldiği gerekçesiyle şikayet konusu olan metruk ev, bu kez çıkan yangında kül oldu. Isınmak için yakılan ateşin tüm binayı sardığı yangın, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 13.20 sıralarında Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde bulunan tek katlı metruk binada yangın çıktı. Daha önce defalarca madde bağımlıların mekanı haline geldiği gerekçesiyle şikayet konusu olan metruk evde, ısınmak için yakılan ateşten çıktığı iddia edilen yangından yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülebildi. Metruk binadan yükselen alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

Yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangın. çevredeki diğer konutlara sıçramadan tamamen söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemede, metruk evin içerisinde hiç kimsenin olmadığı anlaşıldı. Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, büyük panik yaşayan çevre sakinleri rahat bir nefes aldı.

Yangında tamamen kullanılamaz hale gelen evin, madde bağımlarını ve yabancı uyruklu çocukların mekanı haline gelmesi nedeniyle çok kez şikayet konusu olduğu öğrenildi. yapan ekipler ardından olay yerinden ayrıldı. Mahalleye korku ve panik yaşatan yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı

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Merkezefendi, Denizli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı - Son Dakika


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