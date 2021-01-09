İspanya'da Filomena kar fırtınasında ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

İspanya'da dün başlayan ve Filomena adı verilen kar fırtınasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İspanya'da dün öğleden sonra başlayan ve bugün şiddetini arttıran Filomena kar fırtınası hayatı felç etti. Kar fırtınasının etkili olduğu güney kesimlerinde bulunan Malaga kentinde bir kadın, aracında mahsur kalması sonucu, başkent Madrid'de de sokakta yaşayan bir kişi donarak hayatını kaybetmişti. Yetkililer, kar fırtınasında ölenlerin sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Kurtarma hizmetleri ise araçlarında mahsur kalan bin 500 kişinin kurtarıldığını aktardı.

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, vatandaşlara ciddi bir neden olmadıkça seyahat etmemeleri için çağrıda bulunarak, "Son 50 yılın en şiddetli fırtınası ile karşı karşıyayız" dedi. Kral Felipe VI ve Kraliçe Letizia do sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları ortak açıklamada, "Kraliyet ailesi, fırtınanın kurbanları için üzüntülerini dile getirmek ve buzlanma riskine karşı son derece dikkatli olunması konusunda uyarmak istiyor" dedi.

(İHA)