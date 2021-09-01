İsrail'de parkta çıkan yangın araçlara sıçradı - Son Dakika

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Holon şehrinde bulunan bir parkta çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Holon şehrinde bir parkta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın parkın yakınında park halindeki araçlara sıçradı. Alevlere teslim olan 7 aracın kullanılamaz hale geldiği aktarılırken, olay yerine 4 itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)