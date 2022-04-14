Son dakika 3. sayfa: İsrail güçlerinin saldırısında Filistinli çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: İsrail güçlerinin saldırısında Filistinli çocuk öldü

14.04.2022 10:39
Son dakika 3. sayfa: İsrail güçlerinin saldırısında Filistinli çocuk öldü

Son dakika haber... İsrail güçlerinin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beytüllahim şehrinde düzenlediği saldırılarda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beytüllahim şehrinde düzenlediği saldırılarda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beytüllahim şehrinde düzenlediği saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybeden Filistinli çocuğun 14 yaşındaki Muhammed Fuad Hamamra olduğunu açıkladı. Bugün hayatını kaybeden çocuk için cenaze töreni düzenlenecek.

Öte yandan, İsrail güçlerinin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Ramallah şehrine de saldırı düzenlediği ve yaşanan çatışmalar sonrası 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi. - BEYTÜLLAHİM

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Beytüllahim, Batı Şeria, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İsrail güçlerinin saldırısında Filistinli çocuk öldü - Son Dakika


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