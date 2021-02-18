Son dakika! İstanbul'da bozuk ilaç ve gıda operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika! İstanbul'da bozuk ilaç ve gıda operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi

18.02.2021 11:14

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde düzenlenen sahte ilaç ve bozuk gıda operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde düzenlenen sahte ilaç ve bozuk gıda operasyonunda 1 kişi yakalandı. Baskında 72 binin üzerinde ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'daki bir iş yerinde "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Her Tür Yenilecek veya İçilecek Şeyleri veya İlaçları Satma, Tedarik Etme, Bulundurma" suçu kapsamında ürün depolandığı bilgisine ulaştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu depoya dün baskın yapan polis, içeride 17 bin 400 adet hap, 23 bin 400 adet tablet, 11 bin 390 adet jel, 18 bin 60 adet bal, 768 adet macun, bin 440 adet çikolata, 4 bin tane etiket olmak üzere toplamda 72 bin 458 sahte, kaçak ve tarihi geçmiş ilaç ve gıdadan oluşan ürün ele geçirdi.

Operasyonda bir şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlı hakkında "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Her Tür Yenilecek veya İçilecek Şeyleri veya İlaçları Satma, Tedarik Etme, Bulundurma" suçundan işlem yapıldığı ve bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Son dakika! İstanbul'da bozuk ilaç ve gıda operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi
Son dakika! İstanbul'da bozuk ilaç ve gıda operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi
Son dakika! İstanbul'da bozuk ilaç ve gıda operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi
Son dakika! İstanbul'da bozuk ilaç ve gıda operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sahte İlaç, İstanbul, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İstanbul'da bozuk ilaç ve gıda operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi - Son Dakika


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