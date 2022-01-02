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Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da durak çalışanına "Taksi niye yok" dayağı: Yaşlı adamı yerde tekmeleyip porselen dişlerini kırdı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da durak çalışanına "Taksi niye yok" dayağı: Yaşlı adamı yerde tekmeleyip porselen dişlerini kırdı

02.01.2022 09:56

Son dakika habere göre İstanbul'da durak çalışanına "Taksi niye yok" dayağı: Yaşlı adamı yerde tekmeleyip porselen dişlerini kırdı Şişli'de taksi durağı çalışanı müsait taksi olmaması nedeniyle müşteri tarafından tekme tokat dövüldü Saldırgan kaçarken vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi...

İstanbul'da durak çalışanına "Taksi niye yok" dayağı: Yaşlı adamı yerde tekmeleyip porselen dişlerini kırdı

Şişli'de taksi durağı çalışanı müsait taksi olmaması nedeniyle müşteri tarafından tekme tokat dövüldü

Saldırgan kaçarken vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de yabancı uyruklu bir şahıs, taksi durağında taksi olmaması sebebiyle durak çalışanı yaşlı adamı tekme tokat dövdü. Hastaneye kaldırılan adamın başına dikiş atılırken, aldığı darbelerle ağzındaki porselen dişleri kırıldı. Kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Şişli Bomonti'de bulunan bir taksi durağında meydana gelen olayda, 67 yaşındaki Yaşar Tiryaki'nin çalıştığı durağa eşi ve çocuğuyla birlikte gelen 30'lu yaşlarında yabancı uyruklu bir şahıs, taksi istedi. Tiryaki'nin o an elinde boş taksi olmadığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine şahıs duraktan ayrıldı. 10 dakika sonra tekrar gelerek taksi olmayışını gerekçe gösteren şahıs, tartıştığı Tiryaki'ye saldırmaya başladı.

Yerde tekmeleyip dişlerini kırdı

Taksi beklediği esnada eşi ve çocuğunun yanında saldıran şahıs, Tiryaki'ye önce yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen adamı yerde de tekmelemeye devam etti. Fakat yaşlı adamı yumruklamakla da yetinmeyen saldırgan adamı yerde tekmeleyerek ağzında bulunan porselen dişlerini kırdı. Olayın ardından kaçmaya başlayan çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Yaşadığı olay sonucu kafasının farklı bölgelerinde zedelenmeler tespit edilen Yaşar Tiryaki'nin başına dikiş atıldı.

Saldırgan adli makamlarca serbest bırakıldı

Taksi olmadığı gerekçesiyle darp edilen Yaşar Tiryaki yaşanan olayın ardından kaldırıldığı hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte polis merkezine giderek ifade verdi ve şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma donu unda saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı.

"Bekledi bekledi daha sonra bana saldırdı"

Olayla ilgili konuşan Yaşar Tiryaki, "Taksi kaoslarını milletimiz biliyor. Biz duraklar olarak, saldırılara uğruyoruz. Niçin saldırıya uğruyoruz? Görüyorsunuz ki durakta zaman zaman taksi bulamıyoruz ve bulamadığımız zaman 'niye yok' deniliyor hatta bunun ötesinde hakaret ve küfürlerle karşılaşıyoruz. Kendimizi savunmak yerine araç olmadığını ifade etmeye çalıştığımız halde saldırıyorlar. Geçenlerde ben saldırıya uğradım, darp edildim. Darp eden vatandaş karşı sokaktan kaçtı gitti, beni hastaneye götürdüler. Bazen öğle saatlerinde, değişim saatlerinde duraklarda taksi olmayabiliyor. Olayın sebebi de bu, taksi yok bekleyeceksiniz demekten başka bir çaremiz yok. Ben art niyetli olduğu kanaatindeyim çünkü bekledi bekledi daha sonra bana saldırdı, müdahale etmeye kalksam da durağın kapısından içeri girip saldırmaya kalktı. Kendisine anlatıyorum, şu anda taksi yok bekleyin diyorum 'niye yok' diyor. Bazen aşağıdaki tüneller kapanıyor, kapandığı zaman sirkülasyon olmuyor, araçlar gelemiyor ki zaten trafiği de biliyorsunuz herkesin sıkıntı çektiği bir durum. Bu sefer de taksi neden yok diye kapıdan içeriyi girmeye çalıştı ve bana saldırdı. Kendisine müdahale etmeye çalışsam da yaşım itibariyle çok müdahale edemedim ve darp edildim. Şikayetçi olduk, olay adliye ve karakola intikal edildi. Raporlarımız elimizde, ifade tutanakları karakolda, olay da bundan ibarettir" dedi.

Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da durak çalışanına Taksi niye yok dayağı: Yaşlı adamı yerde tekmeleyip porselen dişlerini kırdı
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da durak çalışanına Taksi niye yok dayağı: Yaşlı adamı yerde tekmeleyip porselen dişlerini kırdı
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da durak çalışanına Taksi niye yok dayağı: Yaşlı adamı yerde tekmeleyip porselen dişlerini kırdı

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İstanbul, Polis, Şişli, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da durak çalışanına 'Taksi niye yok' dayağı: Yaşlı adamı yerde tekmeleyip porselen dişlerini kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da durak çalışanına "Taksi niye yok" dayağı: Yaşlı adamı yerde tekmeleyip porselen dişlerini kırdı - Son Dakika
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